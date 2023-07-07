Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO üyeliği süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Teröre kucak açanlara destek veremeyiz. Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir" ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 10. Dönem Müşterek Komuta ve Kurmay Eğitimi, 5. Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi ve 12. Dönem Karargah Subaylığı Eğitimi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: "Bugün toplam 249 subayımız mezuniyet sevinci yaşıyor. Mezunlarımız arasında 91 misafir öğrencimiz de bulunuyor. Mezun olan subaylarımızı tebrik ediyorum.

"GURUR VEREN TABLOLAR YAŞIYORUZ"

Sizlerden tek vatan tek millet tek bayrak olan temel prensiplerimize sahip çıkmanızı diliyorum. 15 Temmuz ihaneti sonrası yeniden yapılandırdığımız kurumların hemen hemen hepsinde gurur veren tablolar yaşıyoruz. Eskiden kendi görev alanı dışında farklı hadiselerle anılan kurumlarımız, bugün artık vatanımıza yaptıkları müstesna katkılarla gündeme geliyor.

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"TSK BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASINDA ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENMİŞTİR"

Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçmesiyle vücut bulan sivil asker işbirliğinin derinleştirilmesinde fayda görüyoruz. Üniversitemizin bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan rektörümüzü tebrik ediyorum. İnşallah biz de üniversite yönetiminin yanında olmayı sürdüreceğiz.

Tarih boyunca TSK sadece yurt savunmasında değil dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli roller üstlenmiştir. Türkiye'nin zaten çok güçlü ve üst düzey olan askeri eğitim standardını, yeni açılımlarla, yeni kazanımlarla yükseltmeye devam edeceğiz.

İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ SÜRECİ

Türkiye'nin son 71 yılda NATO ittifakına yaptığı katkıları çok az müttefik yapmıştır. Ülkemiz aleyhine yürütülen kampanyaları esefle karşılıyoruz. Teröre kucak açanlara destek veremeyiz. Terörle arasına mesafe koyamayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir. Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz."