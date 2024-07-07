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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin dönüşü konuştu: "Esed'e davetimiz her an olabilir" | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin dönüşü konuştu: "Esed'e davetimiz her an olabilir"

        Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin dönüşü konuştu. Suriye ile ilişkilere yönelik soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Esed'e biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" dedi. Erdoğan, Gazze'de ateşkes görüşmeleri hakkında, "Gazze'de artık ateşkes için anbean diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir. Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 14:15 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:32
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        "Esed'e davetimiz her an olabilir"
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor gündeminin yanı sıra dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, "Esed'e biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" dedi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "ESED'E DAVETİMİZ HER AN OLABİLİR"

        Suriye ile ilişkilere yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

        "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Esed'e Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir"

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        Esed'le Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"

        "GAZZE'DE ATEŞKES ANBEAN DİYORLAR"

        Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan şöyle konuştu:

        "MOSSAD'ın başındaki şahsın Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmeler söz konusu. Görüşmelerde daimi ateşkesi öngören bazı olumlu adımlar atıldı.

        Gazze'de artık ateşkes için anbean diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir. Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları. İsrail, çatışmaları bölgeye yayma niyetinden vazgeçmelidir. ABD başta olmak üzere Batılı ülkeler, bu noktada İsrail'e verdikleri destekten vazgeçmelidir"

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