Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin dönüşü konuştu: "Esed'e davetimiz her an olabilir" | Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin dönüşü konuştu: "Esed'e davetimiz her an olabilir" Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin dönüşü konuştu. Suriye ile ilişkilere yönelik soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Esed'e biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" dedi. Erdoğan, Gazze'de ateşkes görüşmeleri hakkında, "Gazze'de artık ateşkes için anbean diyorlar. Yani anbean oradan isabetli bir haber gelebilir. Ama bütün mesele Netanyahu'nun tavırları" ifadelerini kullandı

07.07.2024

