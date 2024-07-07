Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, spor gündeminin yanı sıra dış politikaya ilişkin soruları yanıtladı. Erdoğan, "Esed'e biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya ve Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatör Yardımcısı Ahmet Selim Kul'un da aralarında bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"ESED'E DAVETİMİZ HER AN OLABİLİR"

Suriye ile ilişkilere yönelik sorulan soruyu yanıtlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Esed'e Biz davetimizi yapacağız, bu davetle Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir"

REKLAM

Esed'le Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanı'nın yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz, komşumuzla niye olmasın?"