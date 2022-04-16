Emin Müftüoğlu: İstanbul çok özel bir etap… 40 senedir böyle bir parkur olmadı

Bodrum'da başlayarak kıyı Ege boyunca devam edip Trakya’ya uzanan ve 2 kıtaya bu yıl ilk kez 2 defa ayak basılacak olan 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu heyecanında son etap yarın İstanbul’da tamamlanacak.

Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, 7. etap Eceabat-Tekirdağ turunun ardından Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Yarın İstanbul'da sona erecek olan 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda tüm İstanbul halkını yarışı yerinde takip etmeye davet eden Müftüoğlu, Türk halkını da ekran başına beklediklerini ifade etti.

Müftüoğlu'nun sözleri şöyle:

"Eceabat-Tekirdağ etabı hakikaten çok keyifli geçti. Bu etabın içinde teknik, hız, iniş, yokuş kısacası her şey vardı. Gerçekten çok özel bir etap hazırlanmış… Emeği geçen Tekirdağ Valimiz’e, Spor İl Müdürlüğümüz’e ve yarış direktörümüze çok teşekkür ediyorum.

Bu yıl ki turda doğa, tarih, spor, heyecan, tanıtım her şey var. Halkın ve medyanın büyük bir ilgisi var. Devletimiz başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü’nü geçerken gerçekten nasıl teşekkür edeceğimi bilemedim. Tüm bisiklet ailesi olarak böyle bir projeyi ülkemize kazandırdıkları için teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımız’ın önderliğinde bu turnuvayı gerçekleştiriyoruz. Kendisi de katıldı ve bu heyecanı yaşadı. Spor adamıyım diyerek yarışçılarla birlikte Manisa’nın Spil Dağı’na kadar çıktı. Medyanın da desteğiyle hakikaten çok özel bir tur oluyor. Çok güzel etaplar geçtik ve tanıtımda da önemli bir atak yaptık. Turizm geliştirme ajansıyla, yabancı gazetecilerle birlikte 190 bölgede ve 5 kıtada yayın yapıyoruz. 26 medya kuruluşuyla özel uluslararası yayın anlaşmaları yaptık. Elimizden gelen her şeyi yapıp büyük bir heyecanla buraya kadar geldik. Ancak en büyük heyecan yarın İstanbul’da olacak…

İstanbul çok özel bir etap… Bugüne kadar çok fazla yapıldı ama 40 senedir böyle bir parkur olmadı. İstanbul’un en güzel yerlerinden geçiyoruz; Tarabya, Beşiktaş, Dolmabahçe, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Salacak, Üsküdar, Bağdat Caddesi, Avrasya Tüneli ve Tarihi Yarımada… Atatürk Kültür Merkezi önünde başlayıp tekrar AKM önünde Taksim Meydanı’nda bitireceğiz. Kısacası İstanbul’un görülebilecek her yerini en güzel şekilde tanıtıp ülkemizin turizmde kazanç sağlamasında önemli bir tanıtım atağı da yapmış olacağız."