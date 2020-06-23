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Balıkesir Valiliği, Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Mahmut Acaröz'ün haberine göre, CHP'li Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında ihaleye fesat karıştırma suçundan verilen 1 yıl 15 günlük hapis cezası Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından 20 Mayıs'ta onanmıştı. Belediyenin akaryakıt istasyonu yapılması ve kiralanmasına yönelik açtığı iki ihalede serbest rekabet ortamının kasıtlı olarak engellendiği öne sürüldü. İki ihalenin de tek katılımcıyla gerçekleştirilerek planlandığı şekilde sonuçlandırıldığı belirtildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'yı ihaleye fesat karıştırma suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Karar 20 Mayıs 2020'de Yargıtay 5. Ceza Dairesi tarafından onandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Belediye Başkanı Sarı, Anayasanın 127. maddesinin 4. fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47. maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca 22.06.2020 tarihinde görevinden uzaklaştırılmıştır" denildi.