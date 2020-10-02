İhracatta eylül rekoru kırıldı

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Ticaret Bakanlığı verilerine göre GTS sisteminde eylül ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 oranında artarak 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştı. Aynı ayda ithalat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,3 artışla 20 milyar 892 milyon dolar oldu.

Eylül ayında dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 36 milyar 905 milyon dolar oldu, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 76,6 olarak gerçekleşti.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ithalatı hariç tutulduğunda, Eylül ayı ithalatının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 oranında arttığı görüldü. Bununla birlikte, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Eylül ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 90,9 oldu.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, Ocak-Eylül döneminde, ithalatın yüzde 6,3 düşerek 137 milyar 738 milyon dolar olarak gerçekleştiği ve bu dönem için ihracatın ithalatı karşılama oranının ise yüzde 84,4 düzeyine yükseldiği gözlemlendi.

Covid-19 salgınının uluslararası ticarette yarattığı daralma sonucu Nisan ayında 8 milyar 973 milyon dolar olarak gerçekleşen ihracat, Eylül ayında 16 milyar 13 milyon dolara yükseldi. Bu değer ile tüm yılların en yüksek Eylül ayı ihracat değeri gerçekleşmiş, aynı zamanda 2020 yılının da en yüksek aylık ihracat değerine ulaşılmıştır.

EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL “MOTORLU KARA TAŞITLARI” OLDU

“Motorlu Kara Taşıtları” faslında ihracatımız Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 azalışla, bir önceki aya göre ise yüzde 80,5 artışla 2 milyar 249 milyon dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında en fazla ihracat yapılan diğer fasıllar ise sırasıyla yüzde 5 artışla “Kazanlar ve Makinalar” (1 milyar 587 milyon dolar) ve yüzde 16,4 artışla “Örme giyim eşyası ve aksesuarı” (922 milyon dolar) oldu.

Pandemi sonrası otomotiv, hazır giyim ve tekstil gibi ana ihraç sektörlerindeki ihracat artış trendinin Ağustos ayı ile kıyaslandığında Eylül ayında da devam ettiği görüldü.

Diğer taraftan, normalleşme sürecinin etkisiyle, Ağustos ayına kıyasla Eylül ayında ihracatı önemli ölçüde artış gösteren fasıllar göze çarptı. Buna göre Eylül ayında bir önceki aya göre Gemiler ve suda yüzen taşıtlar ve araçlar faslı ihracatı yüzde 181, Canlı hayvanlar faslı ihracatı yüzde 90,4, Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler faslı ihracatı yüzde 81,8 oranında arttı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 517 milyon dolar),İngiltere (1 milyar 143 milyon dolar) ve ABD (947 milyon dolar) olurken ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 161 milyon dolar),Almanya (2 milyar 72 milyon dolar) ve Rusya (1 milyar 605 milyon dolar) aldı.

Almanya’ya yüzde 25,3, İngiltere’ye yüzde 15,5, ABD’ye yüzde 28, İtalya’ya yüzde 61,7, Irak’a yüzde 24,7, Fransa’ya yüzde 46,8, İspanya’ya yüzde 20,2, Polonya’ya yüzde 55,3 ve Rusya’ya yüzde 26,3 oranlarında ihracat artışı kaydedildi.

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