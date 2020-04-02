İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi.

Altun, Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasıyla toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulundu.

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 1, 2020

Fahrettin Altun, açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamızda şimdiye kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı. Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri 'http://bizbizeyeteriz.gov.tr' sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz."