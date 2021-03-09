Fenerbahçe Kulüp Doktoru Burak Kunduracıoğlu Pelkas'ın durumu ile ilgili, "Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor" açıklamalarını yaptı.