Son dakika haberi Fidan: Ders çıkarmazsak bu son Gazze savaşı olmayacak

Dışişleri Bakanı Fidan, İran-İsrail arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin "Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var" değerlendirmesinde bulundu.

Fidan, İsrail-Filistin savaşı ile ilgili "İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı" dedi.