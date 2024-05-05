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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika haberi Fidan: Ders çıkarmazsak bu son Gazze savaşı olmayacak

        Son dakika haberi Fidan: Ders çıkarmazsak bu son Gazze savaşı olmayacak

        Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze'de süren insanlık dramı ile ilgili "Bu trajediden ders çıkarmazsak, iki devletli çözüme gitmeksek bu son Gazze savaşı olmayacak. Başka savaşlar ve gözyaşları bizi bekliyor olacak" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 19:16 Güncelleme: 05.05.2024 - 19:47
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        Fidan: Ders çıkarmazsak bu son Gazze savaşı olmayacak
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        Dışişleri Bakanı Fidan, İran-İsrail arasında yaşanan son gelişmelere ilişkin "Bu gerginlik daha büyük bir savaşın habercisi de olabilir. Şu an için durum sakinleşmiş görünse de bu potansiyel her zaman var" değerlendirmesinde bulundu.

        Fidan, İsrail-Filistin savaşı ile ilgili "İsrail’i de 1967 sınırlarını kabul etmeye davet etmemiz lazım. Sadece Hamas değil bütün Filistinliler 1967 esas alınarak kurulacak Filistin devletine razı" dedi.

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