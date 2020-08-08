Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Bugün Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile veda ettiği Hasan Ali Kaldırım'ın yeni adresi Medipol Başakşehir oldu. Turuncu lacivertli ekipten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir'in açıklaması şu şekilde: "Kulübümüz, milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı defans oyuncusunun imza töreninde CEO´muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Milli takımımızın önemli isimlerinden biri olan ve özverili futboluyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan tecrübeli futbolcu, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Hasan Ali Kaldırım´a ailemize hoş geldin diyor, turuncu lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."