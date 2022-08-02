Hiranur 3 yaşındaydı! Aydınlatma direği hayattan kopardı! 0:00 / 0:00

İHA

Malatya'da, Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı Mahallesi’nde yürekleri yakan bir olay meydana geldi. İddiaya göre, 3 yaşındaki küçük Hiranur Dilek arkadaşları ile evlerinin önünde oyun oynarken bölgede bulunan aydınlatma direğinden akıma kapıldı.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre durumun fark edilmesinin ardından hastaneye kaldırılan küçük kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Hastanedeki işlemlerinin ardından cenazesi adli tıp kurumuna kaldırılan Hiranur Dilek'in cenazesi buradan alınarak gözyaşları arasında Kurtuşağı Mahallesi’nde defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.