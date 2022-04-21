Şoygu, Mariupol'ün ele geçirildiğini Putin'e iletti 0:00 / 0:00

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Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Putin'a kontrolün ele geçirildiğini açıklamasının ardından Putin'den ilk açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise Mariupol'ün ele geçirilmesini büyük başarı olarak tanımlayarak Şoygu'yu başarılı operasyon için tebrik etti.

Putin ayrıca Mariupol'de Ukraynalı askerlerin bulunduğu çelik fabrikasına baskın yapılmamasını söyleyerek orduya bekleme talimatı verdi.

Şoygu ise fabrikadaki Ukraynalı askerlere ilişkin "Azovstal Çelik Fabrikası'nda bulunan 1478 Ukrayna askeri teslim oldu, hala 2 bin asker bulunuyor" açıklamasında bulundu.