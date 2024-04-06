İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı!
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle, saat: 04.55 itibariyle gemi trafiği askıya alındı. Kent genelinde sis etkili olurken, bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.
VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER OLDU
AA'da yer alan habere göre İstanbul'da, olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferlerinin ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.
İŞTE İPTAL EDİLEN SEFERLER
Şehir Hatlarının duyurusuna göre Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring), Üsküdar-Aşiyan, İstinye-Çubuklu (Arabalı Vapur), 07.20 Rumeli Kavağı-Eminönü ve Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer (ring) seferleri gerçekleştirilemiyor.