Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuSon dakika haberi: İstanbul için fırtına uyarısı! - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bu gece kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini duyurdu. Meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi

Son dakika haberi: İstanbul için fırtına uyarısı! - Haberler
DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren güneyden kuvvetli esmeye başlayacak rüzgarların; güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Asker uğurlamasında tüm tedbirleri çiğnediler! - Haberler
GÜNDEMAsker uğurlamasında tüm tedbirleri çiğnediler!
2021 TUS başvuruları ne zaman? 2021 TUS başvuruları başladı mı? 2021 TUS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEM2021 TUS başvuruları ne zaman?
2021 YÖKDİL başvuruları ne zaman? 2021 YÖKDİL başvuruları başladı mı? 2021 YÖKDİL başvuru kılavuzu yayınlandı
GÜNDEM2021 YÖKDİL başvuruları başladı mı?
2021 YKS başvuruları ne zaman? 2021 YKS başvuruları başladı mı? 2021 YKS başvuru kılavuzu yayınlandı mı?
GÜNDEM2021 YKS başvuruları başladı mı?
Kumarhanede şaşkına çeviren yazı! - Haberler
GÜNDEMKumarhanede şaşkına çeviren yazı!
Üç aylar başlangıcı ne zaman? Diyanet dini günler takvimi 2021 üç aylar başlangıcı
GÜNDEMÜç aylar ne zaman başlıyor?
Son dakika haberi: Peri bacaları için korkutan açıklama! - Haberler
GÜNDEMPeri bacaları için korkutan açıklama!
Kafeler ve restoranlar 15 Şubat'ta açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak 2021?
GÜNDEMKafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?
SON DAKİKA: İşte en çok değiştirilen isimler!
GÜNDEMİşte en çok değiştirilen isimler!
Son dakika haberi: Uyuşturucu bağımlısı genç, arkadaşını öldürdü! - Haberler
GÜNDEMUyuşturucu bağımlısı genç, arkadaşını öldürdü!