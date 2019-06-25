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HaberlerGündemSon dakika haberi! İYİ Parti lideri Meral Akşener: AK Parti için winter is coming

Son dakika: Meral Akşener: Winter is coming

HABERTURK.COM

İYİ Parti lideri Meral Akşener, 23 Haziran İstanbul seçimleri sonrası Meclis'teki grup toplantısında, "AK Parti için o mahur beste çalıyor. AK Parti için winter is coming" dedi

Meral Akşener

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. 23 Haziran seçim sonuçlarını değerlendiren Akşener, "Türk milleti çaresiz ve çözümsüz olmadığını biliyor. Ya düzelteceksiniz ya da millet sizi tasfiye edecek. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yeninle yenile gideceksiniz" dedi.

23 Haziran sonrasını değerlendiren Akşener, "Milletle inatlaşılmaz. Hukukun üstünlüğü ve kuvvetler ayrılığı uygulanmalıdır. Türkiye'nin bir an önce düze çıkması için Sayın Erdoğan'ı partiler arası bir mutabakat arayışına davet ediyoruz. Slogan atarak, hamaset üzerinden meseleleri çözemeyiz. Ülkenin geleceğinin koltuk hırsına feda edilmesine razı olamayız. Mevcut siyasetle yönetim anlayışını sürdürürse bir daha seçim kazanamayacağını fark etmiş olmalıdır. Türk milleti çaresiz ve çözümsüz olmadığını biliyor. Ya düzelteceksiniz ya da millet sizi tasfiye edecek. Ya kendinizi yenileyeceksiniz ya da yeninle yenile gideceksiniz" ifadelerini kullandı.

"LİYAKATLI BİR EKİBİ EKONOMİNİN BAŞINA GETİRİN"

Ekonomiye ilişkin rakamlar paylaşan İYİ Parti lideri şunları söyledi:

"Ekonomik tablo artık dikiş tutmaz hale geldi. İşsizlik, yoksulluk milletimizin canını yakıyor. Ekonomimiz daralıyor. Artık seçim gündemden çıktığına göre Sayın  buna kafa yorması lazım. Bir avuç insan zengin oldu, milyonlar fakirleştirildi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerinden 1 yıl geçti. Türk ekonomisi 2018'in son çeyreğinde yüzde 3 küçüldü. Ekonomimiz resmen resesyona girdi. Döviz kurunda 1 yılda yüzde 22 artış var. Enflasyon oranı yüzde 18'in üzerinde. İşsizlik yüzde 14'lere çıktı. 1 yılda 1 milyon 334 bin insanımız işsiz kaldı. Bütçe açığı 2,7 milyar liradan 12,1 milyar liraya çıktı. Yüzde 548 arttı. Ticari krediler için yıllık maliyet yüzde 27,6'ya yükseldi. Hangi babayiğit doğrudan yatırım yapacak? Konut ve taşıt kredi faizleri neredeyse ikiye katlandı. İnşaat ve otomotiv sektörleri kan ağlıyor. Ekonomi yalan söylemez, ekonomi yalanla yönetilmez. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yokluğa, yoksulluğa bir an önce çare bulun. Masallar ve rakamlar karın doyurmuyor. Millet iş ve aş istiyor.  bir ekibi ekonominin başına getirin. 'Bunlara kulak asmam, bildiğimi okurum' diyorsanız Türk milleti çaresiz değil."

Sözlerine "Yeni bir dönem başladı" diye devam eden Meral Akşener, " AK Parti için o mahur beste çalıyor. AK Parti için winter is coming" ifadelerini kullandı.

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