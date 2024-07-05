Son dakika haberi Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki: Hukuk dışı ve siyasi bir karar TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza sonrası UEFA'ya tepki gösterdi: UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez , hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz. 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır."

Giriş: 05.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:48 facebook

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