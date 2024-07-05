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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki: Hukuk dışı ve siyasi bir karar - 2024 Avrupa Şampiyonası Haberleri

        Son dakika haberi Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki: Hukuk dışı ve siyasi bir karar

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA tarafından Merih Demiral'a verilen 2 maçlık ceza sonrası UEFA'ya tepki gösterdi: UEFA Etik ve Disiplin Komitesi tarafından oyuncumuz Merih Demiral'a verilen iki maçlık cezayı kabul edilemez , hukuk dışı ve siyasi bir karar olarak görüyoruz. 3 maçın altındaki cezalarda CAS'a itiraz ve başvuru yolunun kapalı olmasından dolayı da verilen 2 maçlık ceza ile itiraz hakkımız da elimizden alınmıştır."

        Giriş: 05.07.2024 - 16:48 Güncelleme: 05.07.2024 - 16:48
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        Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki: Hukuk dışı ve siyasi bir karar
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