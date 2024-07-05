Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "UEFA tarafından A Milli Futbol Takımı oyuncumuz Merih Demiral'a iki maç müsabakalardan men cezası verilmesini esefle karşılıyoruz. Uluslararası spor karşılaşmaları toplumları ve ülkeleri birbirine yakınlaştırmak için tertip edilmektedir. Yurt içinde ve yurt dışındaki tüm vatandaşlarımızda derin bir hayal kırıklığı yaratan bu karar, bazı Avrupa ülkelerinde yabancılara karşı ön yargılı davranma eğiliminin giderek arttığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendirmiştir" denildi.

Mehmet Büyükekşi'den UEFA'ya tepki Haberi Görüntüle REKLAM UEFA'nın kararına diğer tepkiler de şöyle... CEVDET YILMAZ: KARAR KABUL EDİLEMEZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Milli futbolcumuz Merih Demiral'a UEFA'nın 2 maç men cezası kararı kabul edilemez. Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, UEFA Disiplin Kurulunun, EURO 2024'ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesine tepki gösterdi. Kararı "kabul edilemez" olarak nitelendiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kararın özgürlükçü ve hakkaniyetli bir yaklaşımla ve savunma dosyası ciddiyetle incelenerek düzeltilmesini bekliyoruz. Futbolun heyecanı ve güzelliği ön yargılı kararlarla gölgelenmemelidir." KURTULMUŞ: BARIŞ VE DOSTLUK İKLİMİNİ ZEDELEMEMELİ TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabındaki paylaşımda şu ifadelere yer verdi: REKLAM Millî futbolcumuz Merih Demiral için UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen kararı kınıyorum. Bu ceza, çifte standartlı, ön yargılı bir anlayışın neticesidir. Maksadını aşan bu karar, EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’na gölge düşürdüğü gibi sporun barış ve dostluk iklimini de zedelemektedir.

ÖMER ÇELİK: SİYASİ BASKI GÖLGESİ DÜŞMÜŞTÜR UEFA'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda oynanan Avusturya maçındaki "bozkurt" hareketi nedeniyle milli futbolcu Demiral'a 2 maç ceza vermesine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Çelik şu değerlendirmeyi yaptı: UEFA Disiplin Kurulu’nun milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi son derece hatalı bir karardır. UEFA kararı açıklanmadan önce belirli mahfillerde kararın yayınlanması, bu kararın belirli baskı gruplarının etkisi ile alındığı göstermektedir. UEFA’nın bu kararı, futbolun üzerine siyasi baskı gölgesi düşürmüştür.

ÖZGÜR ÖZEL: EN GÜZEL YANIT YARIN VERİLECEK CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "UEFA’nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir" ifadelerini kullandı REKLAM BAHÇELİ: TAHAMMÜLÜ İMKANSIZ SKANDAL BİR KARAR UEFA’nın, Türkiye-Avusturya futbol müsabakasında attığı golden sonra Bozkurt işaretini haklı gurur ve sevinç içinde paylaşan Milli Futbolcumuz Merih Demiral’la ilgili aldığı iki maç men cezası, üstelik itiraz yolunun kapatılması tasvibi ve tahammülü imkansız skandal bir karardır. Aynı zamanda ırkçı ve faşizan eğilimlerin UEFA’ya nüfuz etmesi utanç duyulacak bir ilkelliktir. Bozkurt simgesi Türklüğün varoluşsal onuru, geçmişle geleceği buluşturan ortak değeridir. Nitekim bu değere hazımsızlık gösterilmesi Türk milletine beslenen iflah olmaz husumetin ve Türk tarihini karalama rezilliğinin iğrenç bir tezahürüdür. UEFA, bazı ülkelerin futbolcularıyla ilgili verdiği benzeri kararlarda oldukça geniş görüşlü ve hoş görülü yaklaşmasına rağmen sırayı bir Türk futbolcu aldığında nefretini gizleyememiştir. Dünya futboluna kara bir leke sürülmüş, 2024 Avrupa Şampiyonası’na gölge düşmüştür. Ancak çılgın Türkler her engeli aşacak azim ve inançtadır. A Milli Futbol Takımımızın arkasında 85 milyon Türk vatandaşı dua, destek ve tezahüratıyla ayaktadır. Geldiğimiz bu aşamada Türk milletinin tarihi mirasına apaçık saygısızlık yapan UEFA, bahse konu ayıplı kararını geri almadan A Milli Futbol Takımımızın Hollanda karşılaşmasına çıkmaması ve bir hak olan demokratik protestosunu bu şekilde göstermesi ahlaki ve milli nitelikli bir beklentidir. UEFA laçka kararından vazgeçmezse Hollanda’nın sahada tek başına bırakılması ve A Milli Futbol Takımımızın Türkiye’ye dönüşü milli haysiyetimize en uygun seçenek olacaktır. Boyun eğerek, taviz verilerek, teslim olarak kazanılacak bir başarı her manada hezimet ve zilletin makyajlanmasıdır. Merih evladımızın ve bütün milli futbolcularımızın sonuna kadar yanındayız. Biriz, beraberiz, hep birlikte Türkiye’yiz, Türk milletiyiz.

BAK: HAKKIMIZI ARAMAYA DEVAM EDECEĞİZ Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "UEFA'nın, hukukî hiçbir dayanağı olmayan, bütünüyle siyasi olduğuna inandığımız haksız ve yanlı kararını kınıyoruz. Ülkemize ve millî futbolcumuz Merih Demiral'a uygulanan bu çifte standarda karşı hukukî yollardan hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Futbolcularımıza inanıyoruz. Onlar da gereken cevabı yeşil sahada verecektir!" ifadelerine yer verdi BOLAT: GÖLGELENMEMELİDİR Ticaret Bakanı Ömer Bolat yayımladığı mesajında "UEFA tarafından milli futbolcumuz Merih Demiral’a, tam da hayati bir çeyrek final maçımızın arifesinde verilen 2 maç men cezası kararı, haksız, yasal dayanağı olmayan, adalet duygularını zedeleyen bir karar olmuştur. Bu kararın, adil ve tarafsız bir yaklaşımla yeniden değerlendirilmesini ve savunma dosyasının titizlikle incelenmesini milletçe talep ediyoruz. Futbolun coşkusu, heyecanı, birleştiriciliği, evrenselliği, haksız ve adil olmayan kararlarla gölgelenmemelidir." ifadelerini kullandı.