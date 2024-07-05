Son dakika haberi UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!

UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Türkiye’nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" nedeniyle, 2 maçtan men cezası verdi.

TFF ve Merih Demiral, verilen ceza sonrasında olayı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıyacak. CAS’ın dosyayı hızlıca ele alıp, maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor.

UEFA'DAN AÇIKLAMA UEFA'dan ceza ile ilgili "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." açıklaması geldi. Merih Demiral'dan flaş paylaşım! Haberi Görüntüle