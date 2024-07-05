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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Son dakika haberi UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza! - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!

        UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Melih Demiral'a 2 maç ceza verdi. TFF, bu cezayı CAS'a götürecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.07.2024 - 13:34 Güncelleme: 05.07.2024 - 13:57
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        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
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        UEFA, EURO 2024 Son 16 Turu’nda Türkiye’nin Avusturya ile karşı karşıya geldiği karşılaşmada, Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri kaydeden Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Kararı bugün açıklayan UEFA, Merih Demiral'a "genel davranış ilkelerine uymaması, temel terbiye kurallarını ihlal etmesi, spor etkinliklerini sportif olmayan gösteriler için kullanması ve futbol sporunu itibarsızlaştırması" nedeniyle, 2 maçtan men cezası verdi.

        Merih Demiral'a soruşturma
        Merih Demiral'a soruşturma Haberi Görüntüle

        TFF ve Merih Demiral, verilen ceza sonrasında olayı Uluslararası Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşıyacak. CAS’ın dosyayı hızlıca ele alıp, maç günü öğlen saatlerine kadar sonuçlandırması bekleniyor.

        UEFA'DAN AÇIKLAMA

        UEFA'dan ceza ile ilgili "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir." açıklaması geldi.

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        TFF'DEN 30 SAYFALIK SAVUNMA

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda kazanılan Avusturya maçında A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral'ın eliyle bozkurt işareti yapması nedeniyle açılan soruşturmayla ilgili hazırlanan savunma dosyasını UEFA'ya iletti.

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        Federasyon yetkililerinden alınan bilgiye göre, yerli ve yabancı avukatlarca hazırlanan 30 sayfalık savunma, UEFA Disiplin Kuruluna gönderildi. Dosyada, daha önce yaşanmış çok sayıda örneğe yer verilip, bozkurt işaretinin Anadolu, Orta Asya ve dünyanın birçok yerindeki Türk kökenli halkların 1000 yıllık simgesi olduğu öne çıkarıldı.

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