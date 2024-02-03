Melissa Vargas, Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, milli yıldızın sezonun ikinci yarısında sarı lacivertli formayı giyeceğini açıkladı:

"Güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Melissa Vargas sezonun ilk yarısını Çin'de oynuyor, sonra buraya dönüyor. Ama bu sene gelebilmesi için Çin ekibinin final serisini 3-0 bitirmesi gerekiyordu. Bundan şüphemiz yoktu. Takımı 55 maçtır yenilmemişti, set bile vermemişti. Ancak 55 maç sonra ilk kez kaybettiler. Final serisi 4 maça uzamak durumunda kaldı. Bu sebeple de lisansını yetiştirmemiz imkansız hale gelmişti. Ancak yoğun çabalar sonucunda Vargas'ın takımımıza döneceğini de buradan paylaşmak istiyorum. Gerekli sürede lisans işlemleri tamamlandı. Kendisi yeni yeni oynamaya başladı. Ona en ihtiyacımız olan dönemde bize katkı sağlayacak. Tabii ki bunun bir maliyeti oldu. Bu maliyeti karşılama konusunda destek veren sponsorlara teşekkür ediyorum."