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        Son dakika haberi MSB duyurdu: 3 şehit 4 yaralı

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi. Açıklamada "Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 22:26 Güncelleme: 22.12.2023 - 22:46
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        MSB duyurdu: 3 şehit 4 yaralı
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        Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

        Irak’ın Kuzeyi’nde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir.

        4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

        Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

        "ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLERİZ"

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz.

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