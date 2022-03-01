Müzakerede ikinci görüşme yarın 0:00 / 0:00

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Rus haber ajansı TASS, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin ikinci görüşmeyi yarın gerçekleştireceğini açıkladı.

İLK GÖRÜŞMELER DÜN GERÇEKLEŞMİŞTİ

Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında dün öğle saatlerinde başlayan müzakere görüşmeleri akşam sona ermişti. Ukrayna Devlet başkanlığı Ofisi Danışmanı Oleksiy Arestovych, Kiev yönetiminin müzakerelerdeki pozisyonunun ateşkes ve Rus güçlerinin Ukrayna topraklarından çekilmesi olduğunu ifade etmişti.

ZELENSKIY "SONUÇ ÇIKMADI" DEMİŞTİ

Rus heyet ile yapılan müzakerelere değinen Zelenskiy, "Müzakerelerin ilk turu tamamlandı. Görüşmeler sürerken topraklarımızda bombardımanlar ve çatışmalar devam etti. Görüşmeler devam ederken saldırılar da senkronize devam etti. Rusya, böyle bu yollarla baskı kurmaya çalışıyor. Böyle bir taktiği kabul etmiyoruz. Barış görüşmeleri bir ülke diğerini vurmazken adetlerle şekilde yapılabilir. Müzakerelerden istediğimiz sonuç çıkmadı. Rusya savaşı bitirmek için kendi pozisyonunu açıkladı. Delegelerimizle müzakerelerin ikinci kısmında ne konuşacağımızı belirleyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.