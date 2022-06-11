Okey oynuyordu! Kahvede cinayet! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir Bayraklı'da, dün saat 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta bulunan bir kahvehanede kan donduran bir cinayet meydana geldi.

TABANCAYLA ATEŞ AÇTI

İHA'da yer alan habere ve alınan bilgiye göre kahvehanenin bahçesinde arkadaşlarıyla okey oynayan Ahmet Aslan'a (35), kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Aslan, kanlar içerisinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

VÜCUDUNA 3 MERMİ İSABET ETTİ

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak çalışma başlatırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri de bölgede incelemede bulundu. Vücuduna 3 mermi isabet ettiği öğrenilen Ahmet Aslan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI HER YERDE ARANIYOR

Öte yandan olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde görgü tanıklarının ifadelerini alan ve çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.