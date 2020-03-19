ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi.
12 Nisanda yapılması planlanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1),17 Mayısta gerçekleştirilecek.
29 Martta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayısta düzenlenecek.
3 Mayısta yapılması planlanan (ALES/1) 10 Mayısta, 20 Eylülde yapılması planlanan (ALES/2) 16 Ağustosta düzenlenecek.
26 Nisan'da yapılması planlanan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 20 Eylül'de düzenlenecek.
29 Mart'ta yapılacağı duyurulan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 3 Mayıs'ta düzenlenecek.
— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) March 19, 2020
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