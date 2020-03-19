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DGS sınavı ertelendi mi? 2020 DGS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi

DGS sınavı ertelendi mi? sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, Corona virüsü kapsamında önlem almak amaçlı toplamda 9 sınavın tarihini erteledi ve 2020 sınav takviminde düzenleme yapıldığını duyurdu. Peki 2020 DGS ne zaman? İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi...

DGS 2020 ne zaman?

ÖSYM, koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 sınav takviminde güncelleme yaptı, 9 sınavın tarihini erteledi. ÖSYM Twitter hesabında paylaşımda bulunarak "Devletimizin Koronavirüs (Covid 19) salgını önlemleri kapsamında sınavlarımız ertelenmiştir. ÖSYM Sınav Takvimi güncellenerek http://www.osym.gov.tr  internet adresinden yayımlanmıştır." dedi. Peki DGS sınavı ertelendi mi? 2020 DGS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi...

DGS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

2020 yılı DGS sınavı ertelenmedi. ÖSYM'nin ertelediği sınavlar arasında, 

-MSÜ
-DİB-MBSTS
-YDS/1
-e-YDS/4
-e-YDS/5
-EKPSS
-ALES/1
-İSG/1

sınavları ertelendi.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı, ertelenmemesi durumunda 5 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak. 2020 yılı DGS başvuruları Mayıs ayında başlayacak. Başvurular 13 ile 21 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİ

 

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