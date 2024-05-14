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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam - Son Dakika Haberleri - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam

        Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamada, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde zam yapıldığı duyuruldu

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 14.05.2024 - 23:07 Güncelleme: 15.05.2024 - 00:27
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        Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam
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        KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendiği açıklandı. KGM tarafından ücretlerin düzenlenmesinin ardından, KGM ve YİD kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri şu şekilde:

        15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye, Osmangazi Köprüsü geçişi otomobiller için 290 TL'den 399 TL'ye, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 35 TL'den 49 TL'ye, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı. Ankara-Niğde Otoyolu da 210 TL'den 295 TL'ye çıkarıldı.

        Öte yandan, otoyol ve köprülerdeki yeni geçiş ücret tarifelerini içeren bilgiler, KGM'nin internet sitesinden de erişime açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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