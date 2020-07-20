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Son dakika haberi Özdemir'den "Seyircili maç" açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, maçların seyircili oynanması ile ilgili "Ana hedefimiz 2020/21 sezonunu seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. %40, %35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli" dedi. Özdemir, yabancı sınırı konusunda da gündem olacak açıklamalar yaptı

Nihat Özdemir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, beIN Sports'a çok önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir'in Başakşehir'in şampiyonluğu, TFF 1. Lig play-off finalinin hangi stadyumda oynanacağı ve önümüzdeki sezon stadyuma seyirci alınıp alınmayacağıyla ilgili sözleri şu şekilde:

SEYİRCİLİ MAÇ AÇIKLAMASI

"Pandemi sürecinden dolayı seyircili oynama işini yapamadan sezonu tamamlıyoruz. Ana hedefimiz 2020/21 sezonuna seyircili oynatabilmektir. Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. Yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli.

Pandemi sürecinin nereye gideceğine göre de belli olacak. Salgın hastalığın şakaya gelir tarafı yok. Gerekli tedbirleri almak mecburiyetindeyiz. TFF de bu işe dahildir. Pandemi sürecinden sonra 8 haftalık Süper Lig'de, 6 haftalık 1. Lig'de oynanan maçlar kalbimizdeydi. İki takım da sadece olay çıktı. İnşallah sona erdireceğiz. 2020/21'i düşük kapasiteli de olsa seyircili oynatmaktır. Ağustos ayında, seyircili oynatabilir miyiz ona bakacağız. Seyircili maç için bütün Avrupa bu hazırlık içerisinde. Biz de hazırlık içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığı ve Hükümetiz ile görüşeceğiz. Son kararı biz vereceğiz."

YABANCI SINIRI KONUSU

"TFF, kararını verdi. Bir defa yabancı sözleşme sıralamasında değişiklik yapmadık. 14 tane yapabilirler. Sahada 8 olacak, 6'sı kulübede olabilir. Bir takımda 3 Türk futbolcu herhalde oynama hakkı vardır. Kulüplerimizin birçoğu neden itiraz ediyor anlamadım. 2019/20'de oynanan bütün maçlarda ilk 11'lerde yabancı sayılarının ortalaması 7.52! Bizim rakam 8. Neden bu 7.52 varken, 8 demişken bu itirazları yapıyorlar.

'Ben disipline gelmem' diyor. TFF, kararı aldı ve uygulayacak. Yolu var. Hukuk var. Tahkim var. Birçok kulübümüz Tahkim'e gitti. Tahkim, önemli bir kurum. Kararını verecek. Değişik bir karar çıkarsa, tabii ki oturup gözden geçireceğiz. Fakat Tahkim Kurulu, yönetimimizi onarsa, itiraz müracaatlarını reddederse 2020/21 sezonu 8 yabancıyla oynanacak.

Hem medya mensuplarına, hem de kulüp yöneticilerine sesleniyorum. Yalnız 8 yabancı diye bakmasınlar. Birçok alt noktası var. Siteden açıkladık. Kulüpler göz gezdirsin. Türk futboluna önem verdiğimiz kadar, altyapıdan gelene de önem veriyoruz. Mali şartlarda FFP'ye göre kulüpler maddi durumlarını ayarlamalılar. Altyapıya yönelmeliler. Biz hepsini düşündük. Kolay yoldan "11 yabancı oynatayım" diyor. TFF, buna hayır dedi ve dur demesini bildi. Bu kararı aldık."

TFF VE BEIN'E TEŞEKKÜR

"Gerçekten 7 tane maçı aynı anda başlattık, hemen hemen aynı anda bitirdik. İki kurumu tebrik ediyorum. 7 maçı da aynı saatte başlayıp oynatan, hakemiyle VAR sistemiyle, stadyumda aldığı tedbirle, pandemi döneminde almış olunan tedbirle bitirdik. TFF'nin çalışanlarını tebrik ediyorum. Hiçbir kesintiye uğramadan yayınlayan beIN Sports'a teşekkür ediyorum. Dün bir futbol gecesi yaşandı. Çok güzel mücadeleler oldu. Her dakika neticeler değişti. Bir taraftan şampiyon belli olurken, diğer taraftan kümede kalma mücadelesi vardı."

BAŞAKŞEHİR'İN ŞAMPİYONLUĞU

"Başakşehir mutlu sona ulaştı. 4 senedir gelip gelip şampiyonlukları veriyorlardı. Bu sefer inat ettiler, direndiler ve büyük mücadele ettiler. Sonunda hakkıyla şampiyonluk kazandılar. Başta Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ'a ve yönetim kurulu yelerine, teknik direktörleri Okan Buruk'u ve yardımcılarını, tüm futbolculara canı yürekten teşekkür ediyorum. 33. hafta oynandı. Her hafta birbirinden zorlu mücadeleler oldu, pandemi dönemi oldu, uzun ayrılık dönemi oldu. Buna rağmen lige dönüş yaptılar, 33. haftada şampiyon oldular. İnşallah pazar günü onlara kupalarını vermek üzere bir tören düzenlemişler. Biz de federasyon, ben ve yönetim kurulu arkadaşları olarak gideceğiz. Hak ettikleri kupayı kendi ellerimizle hem futbolculara, hem yönetim kurullarına teslim edeceğiz."

1. LİG PLAY-OFF FİNALİ NEREDE OYNANACAK?

"Finale kalan iki takıma göre karar vermeyi planladık yönetim kurulunda. Olimpiyat Stadı gündemde. Kimler finale kalacak. finale kalanlar belli olduktan sonra karar vereceğiz. Adaletli bir karar vermeye çalışacağız. Adaletsiz bir karar vermek istemiyoruz. 29 Temmuz Türkiye Kupası finali de Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Orası hazır. 1. Lig play-off finali nerede oynanacak, önümüzdeki günlerde belli olacak."

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