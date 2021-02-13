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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39'a çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen harekat ile teröristlerin inlerinin başlarına yıkılmaya devam edildiği vurgulanarak, "Tespit edilen 6 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 39 oldu" bilgisi paylaşıldı.

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"SÖZDE YÖNETİM KADROSUNDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN SAYISI 3'E YÜKSELDİ"

MSB sosyal medya hesabı Twitter'den yaptığı bir diğer açıklamada terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldini bildirdi. MSB mesajında şu ifadelere yer verdi: Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde icra edilen Pençe Kartal-2 Harekâtı kapsamında; terör örgütü PKK’nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldi.