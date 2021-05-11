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Son dakika haberi | Potada şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

Fenerbahçe Öznur Kablo, Herbalife Kadınlar Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ı 56-71 yenerek seriyi 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı. Tarihindeki ikinci namağlup şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertliler, üst üste 3, toplamda ise 15. şampiyonluğunu ilan etti

Son dakika haberi | Potada şampiyon Fenerbahçe Öznur Kablo

Galatasaray: 56 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 71

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Aydın Karaçam, Tolga Edis

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 9, Prints 12, Sude Yılmaz 2, Steinberga 2, Holingsvorth 17, Asena Yalçın 2, Meltem Yıldızhan 3, Cansu Köksal, Russell 9, Hruscakova

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olcay Çakır Turgut, Iagupova 18, McBride 23, Sabally 9, Stokes 8, Thomas 8, Tuğçe Canıtez 5

1. Periyot: 17-27

Devre: 28-39

3. Periyot: 42-58

NAMAĞLUP ŞAMPİYON

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, derbide konuk olduğu Galatasaray'ı 71-56 yenerek seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyon oldu. Normal sezon ve play-off dahil bu yıl ligde oynadığı toplam 34 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ezeli rakibine seride 3-0 üstünlük kurdu ve 15. lig şampiyonluğunu ilan etti.

Derbi maça üç sayılık basketlerle oldukça etkili başlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, 5. dakikayı 13-7 önde geçti. McBride ve Iagupova'nın skor yükünü çektiği sarı-lacivertlilere Galatasaray savunmada karşılık veremedi. Konuk ekip farkı 9. dakikada 14 sayıya çıkardı: 13-27. Sarı-kırmızılılar boyalı alandan sayılar bulsa da Fenerbahçe Öznur Kablo, birinci çeyreği 27-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyrek düşük tempoda başladı. Galatasaray, hücumda ritmini kaybeden rakibi karşısında Pelin Derya Bilgiç'in pota altı sayılarıyla 15. dakikada farkı 6 sayıya düşürdü: 25-31. Çeyreğin ikinci bölümünde Iagupova ile basketler bulan Fenerbahçe, soyunma odasına 11 sayılık avantajla girdi: 28-39.

İkinci yarıya hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla iyi bir başlangıç yaparak başlayan ve farkı iyice açan sarı-lacivertliler, final periyoduna 58-42 önde gitti.

Oyundan düşen Galatasaray karşısında kolay sayılar bularak üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe Öznur Kablo, derbi maçı 71-56 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Derbi karşılaşmasını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tribünden, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise kendisine ayrılan locadan takip etti.

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