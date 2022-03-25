Rusya: Operasyonda ilk aşama tamamlandı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanlığı savaşta bir ayda Ukrayna ordusundan 14 binden fazla askerin öldüğünü, yaklaşık 16 bin askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca "Ukrayna’daki operasyonda ilk aşamadaki hedeflere ulaşıldı ve genel olarak birinci etabı tamamlandı" denildi.

RUSYA - UKRAYNA SAVAŞINDA 1 AY

24 Şubat sabahı Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna`nın doğusundaki Donbas`a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, "Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Ukrayna`nın Nazizm`den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." dedi.

Saldırıya karşı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy`den ilk açıklama 07.30`da geldi ve "Canımıza, çocuklarımıza, özgürlüğümüze saldırılırsa, kendimizi savunacağız" dedi. Zelenskiy sıkı yönetim ilan edildiğini ve eli silah tutan herkese savaşmak için silah vereceğini açıkladı.

Rusya saldırıların ikinci gününde Çernobil`i de ele geçirirken, 3. günde dünyadan tepkilerin yanısıra yaptırımlar gelmeye başladı.

ABD, Avrupa Birliği ve Kanada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov`u yaptırım listesine aldığını açıkladı. Rus bankaları uluslararası ödeme sistemi SWIFT sisteminden çıkarıldı, Rus uçakları da AB hava sahasına kapatıldı.

Yüzlerce marka ülkeden çıkarken, borsa uzun süre boyunca açılamadı.

Saldırının 5. gününde Rusya ve Ukrayna müzakereleri başladı. Müzakerelerden hala net olarak sonuç çıkmasa da insani koridorlar konusunda kısmı anlaşma sağlandı.

NATO Liderleri Ukrayna Rusya gündemiyle 24 Mart`ta toplandı ve ortak açıklamada, Rusya`nın Ukrayna`ya saldırısının küresel güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

Birleşmiş Milletler Rusya`nın Ukrayna`ya saldırılarında en az 1035 sivilin hayatını kaybettiğini, 1650 sivilin yaralandığını açıkladı. Öte yandan yarıdan fazlası Polonya`ya olmak üzere Ukrayna`dan 3 milyon 674 bin 952 mültecinin komşu ülkelere geçtiği belirtildi.