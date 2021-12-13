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Haberler İş-Yaşam Son dakika: Dolara Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha!
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TCMB'den 4. müdahale

Dolar/TL'nin 14 seviyesini aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) dövize satım yönünde dördüncü müdahale geldi. Müdahale sonrası Dolar/TL 14.30 seviyelerinde hareket ediyor. TCMB Aralık ayı başından buyana dolara 14 TL seviyesine yaklaştığında üç kez müdahale etmişti

Son dakika: Dolara Merkez Bankası'ndan bir müdahale daha!
HABERTURK.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) dolarda devam eden yükselişin ardından dördüncü kez doğrudan satım yönünde müdahalede bulundu.

Dolar bugün yüzde 4'ün üzerinde yükselişle 14.75 seviyelerine kadar yükseldi. Müdahale sonrası dolar/TL 14.30 seviyelerinde hareket ediyor.

TCMB'den yapılan açıklamada ''Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.'' denildi.

TCMB aralık ayı başından bu yana, sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale ediyor. Banka ilk olarak 1 Aralık'ta Dolar/TL'nin 13.85'i aşmasının ardından kura müdahalede bulunmuştu. Kaynaklar, Merkez'in 1 Aralık'taki müdahalesinde doğrudan ve sözleşmeli olarak 1 milyar dolar civarında bir satış yaptığını belirtmişti. 3 Aralık'ta da ikinci müdahale gelmişti. Onu 10 Aralık'taki üçüncü müdahale izledi.

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