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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgi düzenleme aralık ayında TBMM'ye geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yaptı, EYT için tarih verdi.

'YENİ YILDA UYGULANACAK'

Bilgin ''Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi inşallah aralık ayı içinde Meclise takdim edeceğiz. EYT ile ilgili yanlışlar var. Onları düzelterek başlayayım. Milyonlarca EYT’li var deniliyor. Rakamlar 5 milyondan 8 milyona kadar çıkıyor. Şu anda yaş şartını kaldırsak emekli olacak, prim gün sayısı ve hizmet yılı tutan 1.5 milyon insan var. Yeni yılda uygulanacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yılında uygulamaya konulacak Bugün Meclis'e getirilmesiyle daha sonra getirilmesi arasında hiçbir fark yoktur. 2023’de cumhuriyetin yüzüncü yılında bu sorun da çözülecektir. Bu sorunun bilinmeyen tarafı şudur, EYT’lilerin çoğu 4A’lıdır, SSK’lıdır. Onların da önemli bir kısmı, yüzde 87’si bir işte çalışmaktadır. Özel sektör kıdem tazminatı yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Bütün tarafların görüşlerini değerlendirdik ama onların da yeni talepleri var. Kimse endişe etmesin. Bu sorun bu sene Meclis'te çözülmüş olarak gelecek." dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralığın ilk haftasında toplanacağını kaydeden Bilgin ''Asgari ücret artışı enflasyon karşısındaki gerileme etkisini ortadan kaldıracak'' ifadesini kullandı.

Bilgin "Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesiyle ilgili çalışmaları bu ay içinde bitireceğiz." dedi

İş kazalarının Türkiye'nin en önemli sorunu olduğunu kaydeden Bilgin şöyle devam etti: ''Maden kazalarının bitmesi lazım, iş kazaları en önemli sorunumuz. Bunun birinci sebebi şu. Bir teknoloji sorunu var. Madenlerde teknolojik dönüşümü gerçekleştirmek lazım.''

Vedat Bilgin madenlerde iş güvenliği sistemini değiştirecek bir teklif hazırladıklarını açıkladı. Bilgin ''Bütün işletmeler özel bir kuruluştan iş sağlığı güvenliği hizmeti satın alıyor. Satın aldıkları hizmetin parasını patron ödüyor. Patronun İşletmenin ödediği iş güvenliği iş sağlığı müessesi işleyebilir mi.

Bunun pratik faydası olmadığı ortada. Bir kanun teklifi hazırlayacağım değiştirilmesini öneriyorum'' dedi.

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