THY'den grev nedeniyle sefer iptalleri Türk Hava Yolları (THY), Yunanistan'da ve Almanya'da yapılacak grev nedeniyle 27 Şubat Perşembe ve 28 Şubat Cuma günleri, bu ülkelere planlanan bazı seferlerini iptal etti. İşte iptal edilen seferler...

Anadolu Ajansı Giriş: 26.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 26.02.2025 - 10:41 facebook

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