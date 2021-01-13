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HaberlerGündem3. SayfaSon dakika haber: Trabzon'da 2 noktada orman yangını çıktı! - Haberler
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Son dakika haberler... Trabzon'da 2 ilçede orman yangını çıktı!

Trabzon'un Of ilçesinde gece saatlerinde ormanlık ve çalılık alanda çıkan yangın, komşu ilçe Sürmene'ye de sıçradı. Yangın, itfaiye ve orman işçilerinin çalışmasıyla büyük oranda kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışmaları sürüyor

Son dakika haber: Trabzon'da 2 noktada orman yangını çıktı! - Haberler
Trabzon'da 2 noktada orman yangını çıktı!
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DHA

Of ilçesine bağlı Yazlık Mahallesi´nin yüksek kesiminde yer alan ormanlık ve çalılık alanda bugün saat 03.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yerleşim yerlerine uzak olan yangına ekipler müdahale ederken, vatandaşlar da destek verdi.

Alevler rüzgarın da etkisiyle komşu ilçe Sürmene´nin İvyan mevkisine de sıçradı. Gece boyu süren çalışmalara Trabzon´un yanı sıra Rize, Gümüşhane ve Bayburt´tan takviye gelen Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

Yaklaşık 10 saatlik aralıksız süren çalışmayla yangın, büyük oranda kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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