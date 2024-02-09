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        Haberler Gündem Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada flaş gelişme

        Son dakika haberi Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada flaş gelişme

        Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda yaşanan Atatürk tartışmasıyla ilgili olarak sıcak bir gelişme yaşandı. MSB soruşturma sonunda alınan kararı açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 09.02.2024 - 18:25
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        Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada flaş gelişme
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tuzla Piyade Okulu’nda bir grup teğmen arasında yaşanan kavgaya ilişkin kararın açıklandığını duyurdu. Karara göre olaya karışan personellerin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi.

        Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni’nde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmak istememesiyle başlayıp daha sonrasında kavgaya dönüşen olayla ilgili karar açıklandı. Karara göre olaya karışan 7 personelin Silahlı Kuvvetler ile ilişiği kesildi.

        Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

        “Cumhuriyetimizin kurucusu ve Ebedî Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ebediyete irtihalinin 85’inci yıl dönümünde Piyade Okul Komutanlığında meydana gelen hadiseye ilişkin başlatılan idari soruşturma kapsamında, olaya karışan ve Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen personel hakkında Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu tarafından; Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkûr mevzuat gereğince ‘Silahlı Kuvvetlerden Ayırma’ kararı verilmiştir.

        Hadiseye ilişkin adli süreçten elde edilecek belge ve bilgilere göre diğer süreçler işletilecektir.

        Önceliği müesses disiplini muhafaza etmek olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizde; temel değerlerini sarsacak, disipline aykırı ve askerî hiyerarşiyi bozan, bozabilecek hiçbir kişi, olay ve duruma müsamaha gösterilmeyeceğinden en ufak bir şüphe duyulmamalıdır.”

        "GEÇİCİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI" ALINMIŞTI

        Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda, 10 Kasım 2023'te Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 85'inci yıl dönümü töreninde bir öğrenci subayın yakasına takması gereken fotoğrafı takmaması üzerine öğrenciler arasında tartışma çıkmış, sonrasında disiplin soruşturması başlatılmıştı.

        Olaya sebebiyet veren personelin tamamı hakkında "Geçici Görevden Uzaklaştırma Kararı" alınmıştı ve Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

        Kurul gerçekleştirdiği idari tahkikat sonucunda, olaya karışan ve Kurul'a sevk edilen 7 askerin tamamı hakkında, "Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma' kararı" verildiğini bildirdi.

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