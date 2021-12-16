Yeni asgari ücret birazdan açıklanacak

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısı başladı. Yeni asgari ücreti dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ''Asgari ücretliyi enflasyon karşısında ezdirilmeyen bir oran bugün açıklanacak'' demişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de "Bayram havası yaratacak" bir rakam olacağı açıklamasında bulunmuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk üç toplantısında taraflar uzlaşı sağlayamadı. Taraflar bugün saat 14:00'te yeniden bir araya geldi. Toplantı saat 15:00'te sona erdi.

3 KONUDA MUTABAKATA VARILMIŞTI

Daha önce yapılan görüşmelerde 3 konuda mutabakata varıldı. Asgari ücretteki işçi primlerinden de 5 puanlık indirim yapılması , gelir vergisi birinci diliminin yıllık brüt asgari ücrete eşitlenmesi ve asgari ücret işveren desteğinin toplu sözleşmeleri işyerlerinde yüzde 6, diğerlerinde yüzde 3 olarak belirlenmesi.