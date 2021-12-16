Asgari ücret 2022 zammı canlı yayında birazdan açıklanacak. Bu hafta 13 Aralık Pazartesi günü yapılması beklenen asgari ücret tespit komisyonu 4. toplantısı 16 Aralık Perşembe günü yani bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde saat 11.00'de başladı.

Toplantı öncesi son tahminler yapıldı. Yapılacak açıklama ile 2022'de Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ve Asgari Ücret 2022 belli olmuş olacak. Belirlenen asgari ücret Ocak ayı itibariyle önümüzdeki yıl Aralık ayı sonun kadar geçerli olacak.

ASGARİ ÜCRET 2022: İŞVEREN VE ÇALIŞAN TALEPLERİ

Asgari ücret 3.toplantı sonucuna göre asgari ücret 2022 tutarında iki taraf henüz anlaşamadı. Taraflar bir sonraki toplantıda orta yolun bulunacağını ve asgari ücretin net olarak açıklanacağını belirtti. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülmeye devam edilecek.

Çalışma Genel Müdürü Önder, işveren kesiminin asgari ücretin 3100 TL olmasını istediğini, TÜRK-İŞ'in ise asgari ücret için 3900 lira teklif ettiğini belirtti. Çalışma Genel Müdürü Önder asgari ücrete son toplantıda karar verileceğini duyurdu.

Bununla beraber toplantı sonrası Türk-İş'ten 4 bin lira kırmızı çizgimiz açıklaması geldi.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2022'nin ne kadar olacağı bugün ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısı sonrası belli olacak. Açıklamayı canlı olarak Habertürk TV'den naklen takip edebilirsiniz.

Öte yandan asgari ücret 2022 ile ilgili Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç son tahminleri derledi.

İşte Ahmet Kıvanç'ın o yazısı:

Enflasyondaki tırmanma ve döviz kurunda yaşanan artış dolayısıyla bu yıl asgari ücrette yüksek artış beklentisi ortaya çıktı. Kulislerde, TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay’ın Çalışma Bakanı Vedat Bilgin’e 4 bin liranın altında bir rakamı kabul etmeyeceklerini söylediği belirtiliyor. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkması brüt asgari ücretin yüzde 42 oranında artması anlamına geliyor.

İşveren kesimini temsil eden TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon rakamının da dikkate alınması gerektiğini belirtti. Net asgari ücretin 4 bin liraya çıkartılması halinde asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 1800 lira artarak 6 bin liraya ulaşacak.

Kaldı ki net asgari ücretin 4 bin liranın üzerine çıkabileceği beklentileri de bulunuyor.

İşçi ve işveren sendikalarının üç konuda sağladığı uzlaşma bu noktada önem taşıyor. İşçinin eline geçen net ücret olabildiğince yükseltilirken, işletmelerin maliyet artışlarının mümkün olduğunca makul seviyede tutulması gerektiği konusunda işçi sendikaları da hemfikir.

Mevcut uygulama aynen devam ettiği takdirde 4000 lira net asgari ücret için yüzde 42 oranında artış yapılması gerekecek. Bu durumda brüt ücret 5065 liraya, asgari ücretin işverene maliyeti de 5951 liraya çıkacak.

Ancak, işçi priminde 5 puanlık indirim yapıldığı takdirde işçinin eline geçen net ücret 250 lira artacak, işverenin maliyeti de 5 bin 649 lira olacak. Böylece, işçinin eline geçen net ücret yüzde 42 oranında artarken, işverenin maliyetindeki artış yüzde 34 olacak.