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İngiltere merkezli 242 yıllık perakende zinciri Debenhams, nisan ayının ardından ikinci kez konkordatoya düşerek tasfiyenin eşiğine geldi.

İngiliz basınında JD Sports'un kurtarma görüşmelerinden çekilmesiyle birlikte 124 Debenhams mağazasının kapanacağı ifade edilirken bu mağazalarda çalışan 12 bin çalışan da işinden olacak.

Bir dönem 60 ülkede faaliyet gösteren Debenhams, mayıs ayından bu tadfiyeyi önlemek için 6 bin 500 işçi çıkarmıştı. Nisan - ekim döneminde 323 milyon sterlinlik satış yapan Debenhams pandemi öncesinde de zarar ediyordu.

Nisan ayında açıklanan verilere göre, iki yıl önceye göre şirketin net borcu 248 milyon sterlinden yaklaşık 420 milyon sterline yükseldi.

Bir dönem Türkiye'de de faaliyet gösteren Debenhams, 2017 yılında ülkemizde iki AVM'de bulunan mağazasını kapatarak faaliyetine son vermişti.

Debenhams'ın eski başkanı Ian Charles, çalışanlar için üzgün olduğunu ifade ederken sektörün artık çok daha hızlı ve internet odaklı döndüğüne dikkat çekti.

İngiltere'den dün Top Shop'ın çatı şirketi Arcadia ve önceki hafta da 1884 yılında kurulan Peacocks ve Jaeger tasfiye sürecine girmişti