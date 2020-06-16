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Son dakika haberi! Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi

bingöl
AA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

AA'nın haberine göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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