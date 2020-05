HABERTURK.COM

Kocaeli Barosu avukatlarından Ezgi Ulugün, boşandığı eşinden gördüğü şiddeti anlattı ve ekledi: "Her kim olursa olsun hiçbir kadın asla bunlara sessiz kalmamalı. Devletimiz, bu durumda olan kadınlara gerçekten sahip çıkıyor. Polis ve savcılık her türlü suç duyurusuna açık."

Caner Aktan'ın haberine göre, İzmit'te 10 yıldır avukatlık yapan Ezgi Ulugün, 2012 yılında evlendiği İhsan Kaan Ş. ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2017 yılında boşandı. Boşanma kararının ardından İhsan Kaan Ş.'nin kendisini fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz bıraktığını iddia eden Ezgi Ulugün, eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bu süreç içerisinde eski eşi İhsan Kaan Ş.'nin çocuklarını kaçırmayı denediğini, kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini belirten Ezgi Ulugün, avukatı aracılığıyla eski eşi hakkında yeniden suç duyurusunda bulundu. Hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Ş., en son eski kayınbiraderi Bora Ulugün'ü silahla vurarak yaraladı. Yapılan itiraz üzerine 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan İhsan Kaan Ş., eski eşini sosyal medya üzerinden tehdit etmeye devam etti.

'KAFAMA POŞET GEÇİRDİ'

Ezgi Ulugün yaşadığı dehşeti şöyle anlattı: "Gece eve geldi. Ben de kendisinin tavrını halini bildiğim için kendisine kapıyı açtım. Yatmaya doğru giderken koridorda boğazımdan tuttu. Beni duvara yapıştırdı. Hadise öyle başladı. Çocuklar olduğu için ses çıkarmadım. Sonrasında saçımdan tuttuğu gibi mutfağa götürdü. Yaklaşık 2 saat boyunca hem ağza alınmayacak söylemlerde bulundu hem de vurdu. Çekmeceden bıçak alıp boğazıma dayadı. Kafama poşet geçirdi. Ben bu sürede çok fazla tepki veremedim. Çok zordu benim için.

GERÇEKTEN ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM

Elinde bıçak boynuma dayadı o sırada gerçekten öleceğimi zannettim. Bıraktım mücadeleyi. Karşımdaki bir erkek ve benden fiziki olarak oldukça güçtü. Teslim oldum açıkçası. Daha sonra kurtuldum. O durumda yaşadığım duyguyu ve travmayı anlatmam mümkün değil. İki çocuğum var. Bu olayları yaşadıktan sonra Kocaeli Barosu Kadın Hakları Merkezi Komisyonu'na üye oldum. Zaten baromuzda bu konuda uzun süredir görev yapan arkadaşlarımız var."

'TEDBİR KARARI ALDIRDIM'

Cinsel tacize de maruz kaldığını belirten Ezgi Ulugün, "Benim yaşadığım bir de cinsel taciz olayı var. Yaşanan bütün ihlalleri bildirdim. Bu muamele o kadar insanlık dışı ki bunu kaldırmak çok zor. Bunu açıklamak da bir kadın ve anne olarak çok zor. İhlaller sürekli devam ettiği için aile mahkemesine başvurarak tedbir kararı aldırıyorum. Şu anda temmuz ayına kadar alınmış olan bir tedbir ve uzaklaştırma kararım var" diye konuştu.

'KADINLAR SESSİZ KALMAMALI'

Kadınların sessiz kalmaması gerektiğini kaydeden Ulugün, "Bir dönem sessiz kaldım. Sessiz kaldıkça bu tarz eylemler artarak devam etti. Dolayısıyla bir kere insan onuruna yakışmayan muameleler bunlar. Hiçbir gerekçe bunu haklı gösteremez. Her kim olursa olsun hiçbir kadın asla bunlara sessiz kalmamalı. Devletimiz, bu durumda olan kadınlara gerçekten sahip çıkıyor. Polis ve savcılık her türlü suç duyurusuna açık. Sessiz kaldıkça bu işin sonu asla gelmiyor. Kadınlar kesinlikle sessiz kalmamalı. Bizler birlikte daha güçlüyüz. Her kadın bunun kadına farkına varmalı" ifadelerini kullandı.