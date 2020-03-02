Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünyaSon dakika haberler! Filipinler'de AVM'de rehine dehşeti

Filipinler'de AVM'de rehine dehşeti

Filipin'de bir alışveriş merkezini basan silahlı bir kişi, 30 kişiyi rehin aldı. Bir kişinin yaralandığı olayda, polis alışveriş merkezini kuşattı.

Filipinler rehine
HABERTURK.COM / Ajanslar

Filipinler'in Manila bölgesinde bir alışveriş merkezinde silahlı bir adam, ateş açıp kişiyi 30  kişiyi  rehin almasından sonra polis alışveriş merkezini kuşattı.

Olay, Filipin'in başkenti San Juan bölgesindeki V-Mall'da gerçekleşti, silah seslerinin duyulduğu ve binanın polis tarafından kuşatıldığı kaydedildi. Filipinler'de alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisinin 30 kişiyi rehin alındığı bildirildi.  Olaydan sonra San Juan Belediye Başkanı Francis Zamora gazetecilere bir demeç verdi. Zamora verdiği demeçte, silahlı kişi tarafından yaklaşık 30 kişinin tutulduğunu söyledi. Rehinelerin kesin sayısının belirsiz olduğunu ifade etti.

Öte yandan silahlı kişinin bir kişiyi vurduğunu, durumunun ise stabil olduğunu belirtti. Müşterilerin panikle dışarı çıktığı alışveriş merkezine 10'dan fazla komandonun girdiği, binanın dışında da polis memurları ve ambulansların beklediği ifade edildi.

 

 

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler! James Jeffrey Ankara'ya geliyor! Gündem İdlib
DÜNYAJames Jeffrey Ankara'ya geliyor
İsrailli seçmenler bir yıl içinde üçüncü kez sandık başında
DÜNYAİsrail sandık başında!
Demokrat Buttigieg başkan adaylığı yarışından çekiliyor
DÜNYAButtigieg yarıştan çekildi!
ABD Savunma Bakanı Esper’in Afganistan paylaşımında “Türk general” detayı
DÜNYAEsper’in Afganistan paylaşımında “Türk general” ...
Bağdat’ta, ABD Büyükelçiliği’nin de bulunduğu bölgeye füze düştü
DÜNYABağdat’ta, Yeşil Bölge'ye füze saldırısı
Irak’ta Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevinden çekildi
DÜNYAAllavi hükümeti kurmaktan vazgeçti
Bulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak
DÜNYABulgaristan Başbakanı Borisov, Türkiye'ye geliyor
İran'da Koronavirüs nedeniyle 300 bin ekiple evlerde sağlık taraması
DÜNYAİran harekete geçti! 300 bin kişiyle başlıyor
AB Konseyi Başkanı Michel, Yunanistan-Türkiye sınırına gidecek
DÜNYAAB Konseyi Başkanı sınıra gidecek
Suriyelilerden Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
DÜNYASuriyelilerden harekata destek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X