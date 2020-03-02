HABERTURK.COM / Ajanslar

Filipinler'in Manila bölgesinde bir alışveriş merkezinde silahlı bir adam, ateş açıp kişiyi 30 kişiyi rehin almasından sonra polis alışveriş merkezini kuşattı.

Olay, Filipin'in başkenti San Juan bölgesindeki V-Mall'da gerçekleşti, silah seslerinin duyulduğu ve binanın polis tarafından kuşatıldığı kaydedildi. Filipinler'de alışveriş merkezinde eski bir güvenlik görevlisinin 30 kişiyi rehin alındığı bildirildi. Olaydan sonra San Juan Belediye Başkanı Francis Zamora gazetecilere bir demeç verdi. Zamora verdiği demeçte, silahlı kişi tarafından yaklaşık 30 kişinin tutulduğunu söyledi. Rehinelerin kesin sayısının belirsiz olduğunu ifade etti.

Öte yandan silahlı kişinin bir kişiyi vurduğunu, durumunun ise stabil olduğunu belirtti. Müşterilerin panikle dışarı çıktığı alışveriş merkezine 10'dan fazla komandonun girdiği, binanın dışında da polis memurları ve ambulansların beklediği ifade edildi.