Bir kilo hafifledi! Tüylerin altından bakın ne çıktı...

DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, ilçede bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 157 şişe sahte viski, 75 önlü arkalı şişe etiketi, 80 adet rulo halinde şişe etiketi, 100 viski şişesi kapişonu ve 1 adet 30 litre kapasiteli sahte içki karıştırmada kullanılan plastik bidon ve 30 boş şişeye el geçirildi. B.Y. ve M.O. isimli şüpheliler, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.