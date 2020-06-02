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HaberlerGündemSon dakika haberler... İzmir'de sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı!
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Son dakika haberi! İzmir'de sahte içki imalathanesine operasyon: 2 gözaltı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve polis tarafından düzenlenen operasyonda, 157 şişe sahte viski ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi

izmir
DHA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, ilçede bir evde sahte içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, teknik ve fiziki takibin ardından adrese düzenlenen operasyonda, 157 şişe sahte viski, 75 önlü arkalı şişe etiketi, 80 adet rulo halinde şişe etiketi, 100 viski şişesi kapişonu ve 1 adet 30 litre kapasiteli sahte içki karıştırmada kullanılan plastik bidon ve 30 boş şişeye el geçirildi. B.Y. ve M.O. isimli şüpheliler, gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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