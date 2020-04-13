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Bina görevlisi ve ailesinde koronavirüs tespit edildi, apartman karantinaya alındı!

Kayseri'nin Talas ilçesinde karantina altına alınan 14 katlı binayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İlçede, bina görevlisi ve ailesinin 'Covid-19' testinin pozitif çıkması sonucu 14 katlı apartmanın karantinaya alındığı öğrenildi

koronavirüs
DHA

Kentte 14 katlı Nakış Apartmanı'nda çalışan ve ismi öğrenilemeyen bina görevlisi, eşi ve kızı ile birlikte yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayser Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

 

DHA'nın haberine göre, burada tedaviye alınan ailenin yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Nakış Apartmanı, dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. 14 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından şerit çekilerek, kapatıldı.

Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler, bina çevresinde de güvenlik önlemi aldı. Talas Belediyesi'nde görevli ekipler, bina ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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