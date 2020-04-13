DHA

Kentte 14 katlı Nakış Apartmanı'nda çalışan ve ismi öğrenilemeyen bina görevlisi, eşi ve kızı ile birlikte yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayser Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

DHA'nın haberine göre, burada tedaviye alınan ailenin yapılan 'Covid-19' testleri pozitif çıktı. Bunun üzerine Nakış Apartmanı, dün akşam saatlerinde karantinaya alındı. 14 katlı apartmanın giriş kapısı, polis ekipleri tarafından şerit çekilerek, kapatıldı.

Binaya giriş ve çıkışlar durduruldu. Ekipler, bina çevresinde de güvenlik önlemi aldı. Talas Belediyesi'nde görevli ekipler, bina ve çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı.

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