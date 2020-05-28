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HaberlerGündemSon dakika haberler... Karısından dayak yiyen kişi, koruma talep ederek, eşinden şikayetçi oldu!
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Karısından dayak yiyen kişi, koruma talep ederek şikayetçi oldu!

Trabzon’da karısı M.Ç.’den dayak yediğini ileri süren M.Ç. adlı kişi, polise sığındı. Koruma talebinde bulunan M.Ç., beyin kanaması şüphesiyle üç gün süreyle Fatih Devlet Hastanesi'nde yattığını söyledi

trabzon
HABERTURK.COM

Trabzon’da 15 yıllık resmi nikahlı eşiyle birlikte yaşayan M.Ç. adlı kişi, karısı M.Ç.’den dayak yediğini ileri sürerek, polis merkezine sığındı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Aile İçi ve Kadına Şiddet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan M.Ç., beyin kanaması şüphesiyle üç gün süreyle Fatih Devlet Hastanesinde yattığını belirterek, koruma talebinde bulundu. M.Ç., eşi M.Ç.’nin daha önce de kendisine şiddet uyguladığını ileri sürdü.

MAHKEME UZAKLAŞTIRMA VERDİ

Bir ay süreyle karısının kendisine yaklaşmaması yönünde bir karar aldıran iki çocuk babası M.Ç., eşinin kendisine yaptıklarını anlattı. Eşinin kendisine şiddet uyguladığını belirten M.Ç., “15 yıllık evliyim. Eşim daha önce bana şiddet uyguladı. Şikayetçi olduğum için ceza almıştı.

Bu yüzden bana kızgındı. Olay günü banyoyu boyatırken, arkamdan gelerek sırtımdan beni duvara itti. Kafamı duvara çarptım. Bir süre başım ağırdı. Hastaneye gittim beyin kanaması şüphesiyle üç gün beni hastanede yatırdılar. Beni darp eden eşimden şikayetçiyim” dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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