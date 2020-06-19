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28 Ekim 2019’da meydana gelen olayda Yahya E. (76) ile kayınbiraderi Ömer Erdoğan (78) karşı karşıya gelmiş, o anlarda yaşananlar saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Yahya E, üzerine doğru gelen ve cebinden bir cisim çıkarttığı güvenlik kamerasından görülen Ömer Erdoğan’ı üzerinde bulunan silahla vurmuş ve Erdoğan hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin dava, Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanık Yahya E., duruşmaya Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS ile bağlanırken, avukatlar mahkemede hazır bulundu.

Sanık Yahya E, savunmasında, “Maktul Ömer Erdoğan benim eşimin kardeşidir. Ben 40 yıl önce Ömer’in yeğenini öldürmüştüm. 40 yıldan sonra aramızda bir husumet kalmamıştı. Olay günü iki yakınımla sohbet etmeye başladım. Bu sırada Ömer'i gördüm. Bana doğru gelmeye başlamıştı ve yaklaştığı sırada belinde bir cisim vardı.

Ben bu cismin ne olduğunu tam anlayamadım ancak silah zannettim. Bu cismi bana doğrultması üzerine ben de üzerimdeki silahla ateş ettim. Ben silahı vurmak için çıkarmamıştım, kendimi korumak amacıyla çıkarttım ancak o panikle silah ateş aldı. O esnada olayın şokuyla tetiğe basıp basmadığımı hatırlayamıyorum. Kesinlikle suç işleme kastıyla hareket etmedim” beyanında bulundu.

İddia makamı ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme; sanığın savunmasının alınmış olması, yaşı, mevcut delil durumu, özellikle delillerin büyük oranda toplanmış olması, tutuklu kaldığı süre, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali ve kaçma şüphesinin bulunmaması göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi. Sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı konuldu.