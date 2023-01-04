Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun!
ABONE OL

Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun!

Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan kuruluş tarafından, IP adresi takip edilerek çocuk pornosu görüntüleri indirdiği tespit edilen A.H.T.'nin (41), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, 10 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınıp tutuklanan, bilgisayar ve cep telefonunda onlarca çocuk pornosu görüntüsü tespit edilen A.H.T., 42 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Son dakika haberler: Kıtalararası sapık! Böyle baba olmaz olsun!
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Amerika merkezli çocuk pornografisinin önlenmesine dair kurulan uluslararası kuruluş tarafından, A.H.T.'nin (42) kullandığı IP adresinden çocuk pornosu görüntüleri indirildiği tespit edilip, Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne ihbarda bulunuldu.

BİLGİSAYARI VE CEP TELEFONU İNCELENDİ

DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında A.H.T.'nin cep telefonu, bilgisayar ve diğer dijital materyallerinde inceleme yapıldı.

OĞLUNA AİT GÖRÜNTÜLERE RASTLANDI

Teknik incelemeler sonucunda şüphelinin bilgisayar ve cep telefonunda kayıtlı çok sayıda çocuk pornosu ve çocukların kullanıldığı çok sayıda pornografik görüntü tespit edildi. Ayrıca A.H.T'nin dijital materyallerinde oğlu O.E.T'ye (10) ait pek çok cinsel görüntüye rastlandı.

BİRDEN ÇOK CİNSEL İSTİSMAR RAPORU

Şüphelinin oğluna cinsel istismarda bulunurken çektiği görüntüler de tespit edildi. Ankara Şehir Hastanesi Adli Tıp Kliniği'nden 3 Ekim 2022 tarihinde alınan raporda da O.E.T. nin birden fazla cinsel istismara maruz kaldığı belirtildi.

CİNSEL İSTİSMARI İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan A.H.T. hakkında dava açıldı. Yaklaşık 1 yıldır oğluna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden sanık, Ankara 34'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

42 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Duruşmada avukatlar da hazır bulundu. Mahkeme heyeti sanık A.H.T.'ye 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihmal etme', 'müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanma' suçlarından toplam 42 yıl hapis cezası verdi. Kararla birlikte sanığın tutukluluğunun devamına hükmedildi.

DİĞER ÇOCUĞU İÇİN BERAAT KARARI

Öte yandan sanık A.H.T, diğer oğlu S.T.'ye (15) yönelik 'cinsel istismar' ve 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçlarından açılan davada delil yetersizliği nedeniyle beraat etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Özel okul ücretleri güncelleniyor! Bakan Özer duyurdu: 2023 Yeni zamlı özel okul fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM Özel okul ücretleri güncelleniyor!
EYT'de son durum: Askerlik ve doğum borçlanması ile EYT'li olunur mu? EYT askerlik ve doğum borçlanması nasıl yapılır ve ücretleri ne kadar?
GÜNDEM Askerlik ve doğum borçlanmasıyla EYT'li olunur mu?
KAHREDEN HABER | Son dakika haberler: Ankara Çankya'da 23 yaşındaki üniversiteli Irmak ağlattı!
GÜNDEM Üniversiteli Irmak ağlattı!
Akdeniz'de deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? 4 Ocak 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
GÜNDEM Akdeniz'de deprem!
Son dakika: Meteoroloji'den sis ve Batı Karadeniz için yağmur uyarısı! 4 Ocak MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
GÜNDEM Sis ve yağmur uyarısı
Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 tutuklama
GÜNDEM Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda 24 ...
Kağıthane'de kamyon alev alev yandı
GÜNDEM Kağıthane'de kamyon alev alev yandı
Soma'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
GÜNDEM Soma'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
Erzincan'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı
GÜNDEM Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 kişi yakalandı
HAC KURA TARİHLERİ 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek, başvurular başladı mı hac fiyatları ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM Hac kuraları tarihleri 2023!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.