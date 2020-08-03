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Edremit ilçesi ile turistik Altınoluk Mahallesi hattında çalışan minibüse, önceki gün iddiaya göre alkollü 3 genç maske takmadan bindi. Yolcuların uyarısı üzerine minibüs şoförü Korhan Batmaz, maske takmayan alkollü grubu araçtan indirmek istedi.

DHA'nın haberine göre, bunun üzerine grup ile minibüs şoförü arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce yaşanan arbedede gruptan bir kişi Korhan Batmaz'ı başından bıçakladı. Grup kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Batmaz, hastaneye kaldırıldı. Batmaz, tedavisinin ardından taburcu edildi.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Jandarma ekiplerince başlatılan çalışmayla kimlikleri belirlenen 3 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ YENİDEN HASTANEYE KALDIRILDI

Minibüs sürücüsü Korhan Batmaz'ın tekrar hastaneye yatırıldığını açıklayan SS Sarıkız Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Mehmet Gürel, "Altınoluk'tan 01.15'te kalkan son aracımıza binen 3 yolcu, sürücü arkadaşımız tarafından uyarılıyor. Maskesiz oldukları için şoför arkadaşımız araçtan indirmek istiyor.

Saldırıya uğrayan minibüs şoförü Korhan Batmaz

Aralarında çıkan tartışmada, şoför arkadaşımızı darbedip, sonrasında da kapısını açıp, bıçaklıyorlar. Arkadaşımız, olaydan sonra hastaneye kaldırıldı. Dikiş atılarak, taburcu edildi. Ancak akşam yeniden ateşlendi ve Burhaniye Devlet Hastanesi'nde yeniden tedaviye alındı. Olayı kooperatif olarak kınıyoruz. Sabah erken saatlerinden, gece saatlerine kadar hizmet veren bir kooperatifiz. Bu olayı tasvip etmiyoruz" dedi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİ FECİ ŞEKİLDE DARBETTİLER

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen olayla ilgili de, ilçe belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, "Sadece uyarıda bulunduğu için, temizlik görevlimiz Ova-altı piknik alanında darbedildi. Olayın takipçisiyiz. Kamuoyuna duyururuz. Nüfusun 10 katına çıktığı şu günlerde büyük özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarımıza şiddet olayını kınıyor bir daha olmamasını temenni ediyoruz" denildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ayrıca, olayı gerçekleştirenlerin emniyet mensuplarınca gözaltına alındığı da duyurularak, "Belediyemiz, çalışanımız İlker beyin yanında ve arkasında duracaktır. Gerekli cezayı almaları için yapılması gereken yasal işlemler konusunda müdahil olacağız" ifadeleri kullanıldı.