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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Piiz grubunun üyesini darp edip şikayetçi oldu! "Elim yüzüne geldi!"
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Piiz grubunun üyesini darp edip şikayetçi oldu! "Elim yüzüne geldi!"

Piiz grubunun davulcusu Mehmet Dudarık ve arkadaşı Oğuzhan Oğuz'u darp eden şüpheli Bilge Kaan K., kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla iki isimden şikayetçi oldu. Kendisine küfredildiğini öne süren Bilge Kaan K, "Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp 'Çabuk gelin' şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum" dedi

Son dakika haberler: Piiz grubunun üyesini darp edip şikayetçi oldu!
Piiz grubunun üyesini darp edip şikayetçi oldu! "Elim yüzüne geldi!"
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AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Bilge Kaan K'nin emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.

"ARKADAŞIMIN AYAĞINA BASILDI" İDDİASI

AA'da yer alan habere göre arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö'nün ayağına basıldığını ifade etti.

"TEHDİT VE HAKARETE MARUZ KALDIM" DEDİ

Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan şüpheli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü. Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söyledi:

"ERKEKSEN DIŞARI GEL LAN"

"Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefon ile görüşüyordu. Karşısındaki şahsa 'Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler' şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum.

"SAKİN OLMASINI SÖYLEYİP HIRPALADIM"

Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım."

"OLAY BÜYÜMESİN DİYE AYRILDIK"

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavganın yatıştığını anlatan şüpheli Bilge Kaan K, olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi.

"KASTİ OLARAK VURMA NİYETİM YOKTU"

Pişman olduğunu söyleyen şüpheli, "Asla kasti olarak yaralama ve vurma gibi bir niyetim yoktur. Her ne kadar olay karşı tarafın kışkırtması neticesinde meydana gelmişe de yaşanan bu olaydan dolayı çok pişmanım. Konu ile ilgili Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'tan davacı ve şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

"TELEFONU ALMAYA ÇALIŞIRKEN ELİM YÜZÜNE GELDİ"

Şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde ise eğlence mekanına girdiğinde arkadaşlarının müştekilerle tartıştığını gördüğünü aktardı.

Olayın aslını öğrenmek için yanlarında gittiğinde müştekilerin kendisine küfrettiğini öne süren Bilge Kaan K, "Dışarıda müştekilerden biri telefonla görüşüp 'Çabuk gelin' şeklinde konuşmaya devam edince ben de elindeki telefonu almaya çalışırken elim yüzüne geldi. Düşerken de küfür etmeye devam edince bir iki tane yumruk savurdum." dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Olayın ardından gözaltına alınan Bilge Kaan K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, yaralanan Mehmet Dudarık ise İbni Sina Hastanesindeki tedavinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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