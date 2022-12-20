Piiz grubunun üyesini darp edip şikayetçi oldu! "Elim yüzüne geldi!" 0:00 / 0:00

AA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Bilge Kaan K'nin emniyet ve sorgu hakimliğindeki ifadesi ortaya çıktı.

"ARKADAŞIMIN AYAĞINA BASILDI" İDDİASI AA'da yer alan habere göre arkadaşı Erdinç Ö, Dilara Ü. ve Ayşegül A. ile 15 Aralık'ta Tunus Caddesi'ndeki eğlence yerine gittiklerini, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşı Erdinç Ö'nün ayağına basıldığını ifade etti.

"TEHDİT VE HAKARETE MARUZ KALDIM" DEDİ Bunun üzerine müştekilerle aralarında arbede olduğunu savunan şüpheli, akabinde müşteki Oğuzhan Oğuz ve Mehmet Dudarık'ın tehdit ve hakaretlerine maruz kaldıklarını öne sürdü. Kendilerine sözlü ve fiziksel tacizde bulunulduğunu iddia eden şüpheli, şunları söyledi:

"ERKEKSEN DIŞARI GEL LAN" "Arkadaşlarımın yanında bulunduğum esnada şahıslar bana, 'Erkeksen dışarı gel lan' şeklinde hakaretlerde bulundular. Ben de alkolün etkisiyle sinirlerime hakim olamadım ve Oğuzhan'a yumruk savurdum. Dışarı çıktımızda Mehmet Dudarık telefon ile görüşüyordu. Karşısındaki şahsa 'Çabuk gelin, şunlar kim olduğumuzu öğrensinler' şeklinde söylemlerde bulunduğunu duydum.

"SAKİN OLMASINI SÖYLEYİP HIRPALADIM" Ani bir kızgınlık ve Mehmet isimli şahsın beni tahrik etmesi sonucu şahsa yumruk savurdum. Mehmet isimli şahıs hemen kendini yere attı ve yerde bulunduğu esnada ağır hakaretler etmeye devam etti. Mehmet isimli şahıs yerde bulunduğu esnada sakin olması gerektiğini söyleyerek hırpaladım."

"OLAY BÜYÜMESİN DİYE AYRILDIK" Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavganın yatıştığını anlatan şüpheli Bilge Kaan K, olayın daha büyümemesi için arkadaşlarıyla eğlence merkezinin bulunduğu yerden ayrıldıklarını söyledi.