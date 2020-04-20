AA

Valilikten yapılan açıklamada, Pervari İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, ilçeye bağlı Gökçekuru köyü Göl mezrasında karantina uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

AA'nın haberine göre, mezrada Kovid-19 tetkik sonucu pozitif çıkan hasta ve buna teması olanların tespit edildiği belirtilen açıklamada, mezraya giriş ve çıkışların 14 gün süreyle kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, mezrada sağlık başta olmak üzere tüm ihtiyaçlar için her türlü tedbirin alındığı kaydedildi.

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