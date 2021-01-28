Kayıp Arzu Aygün'ü sevgilisi öldürmüş!

DHA

Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen yıl 17 Aralık'ta evden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün, bir daha geri dönmedi. Aygün'ün yakınları Denizevleri Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Büro Amirliği ekipleri, Aygün´ü bulmak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, Aygün ile bir süre birlikteliği bulunduğu öne sürülen M.C. de dahil, 5 kişinin ifadesine başvurdu. M.C.'nin ifadesinde, 'En son Atakum'da görüştük sonra bir daha görmedim. Telefonunu ve bir flash bellek verip yanımdan ayrıldı' dediği öğrenildi.

İTİRAF ETTİ, CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan M.C., savcılığa giderek Arzu Aygün'ü tabanca ile vurarak öldürdüğünü ve cesedinin Kozluk Mahallesi'nde olduğunu söyledi. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Aygün'ün cansız bedenine ulaştı. M.C. gözaltına alınırken, Arzu Aygün'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsisi için Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ARZU İLE SEVGİLİSİNİN KAVGASININ TANIĞI KONUŞTU

Samsun'da kayıp olarak aranırken 42 gün sonra arazide tabancayla vurulmuş cesedi bulunan Arzu Aygün ile katil zanlısı Muharrem Coşkun'un olay günü kavgalarına tanık olan Sündüz Bayrak Kul o anları anlattı. Kul, "Biz kızımla birlikte kavga ederlerken gördük, sonra arabanın içinde gördük. Sürekli buraya geliyorlardı, biz sivil polis zannediyorduk, meğerse katilmiş. Kavga ederken şüphelendik, kızım jandarmaya haber verdi. Adamın sesini duyduk, bağırıyordu. Artık kadın cinayetleri son bulsun, yeter. Her gün kadınlar ölüyor" dedi.

MAHALLELİ KONUŞTU

Arzu Aygün'ün cansız bedeninin bulunduğu Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde oturan vatandaşlardan Yusuf Arslan ise, "İlk defa böyle bir olayla karşılaştık. Her gün bu sahilde spor yapıyorum. Böyle bir şeyin olacağını tahmin bile etmezdik. Yol kenarına atılmış, nasıl bulanamadı anlayamadım. 42 gün geçmiş, kokması lazım ama koku da yoktu. Şahsı tanıyorum, araba alım satımı yapıyordu. Yapı olarak biraz ters mizaçlı biriydi. Aralarında ne yaşandı bilemiyoruz, kıskançlık yüzünden öldürdüğünü düşünmüyorum" diye konuştu.

'HERHANGİ BİR KOKU HİSSETMEDİK'

Olaydan dolayı çok üzgün olduklarını anlatan Birol Küçük, "İnsanlığa sığmayacak hareketler, gerçekten çok üzüldük, diyecek bir şey bulamıyoruz. Cesedin atıldığı nokta çok sık kullanılan bir yer değil, buradan geçerken herhangi bir koku hissetmedik. Zaten burası yazlık bir nokta, kış olduğu için çok kimse yok. Arzu Aygün'ün cesedi, ağacın dibine bırakılmış. Yoldan geçerken çalılardan ve dikenlerden araziyi görmek mümkün değil. Çok üzgünüz, şahsı tanıyorum, galericinin yanında çalışıyordu" dedi.

Bölgede 16 sene bekçilik yaptığını söyleyen Ahmet Kandemir ise, "Cinayet nedeniyle çok üzgünüz, bu yolu kullanırken herhangi bir koku falan da hissetmedim" şeklinde konuştu.

'BİZ BURADA OLSAYDIK, CİNAYET OLMAZDI'

Arzu Aygün'ün cesedinin bulunduğu noktada 200 metre ilerde yazlık evi olan Burak Hamzaoğlu, "Akşamları buralar çok tenha oluyor. Çok kötü bir olay, çok üzüldük ve şaşırdık. Sürekli burada kalmıyoruz, yaz aylarında geliyor. Biz burada olsaydık, kalabalık olsaydı bu cinayet olmazdı. Bence şahıs da bunu fırsat bildi" dedi.

Mahallede oturan Bahri Kul, "Bir akşam kızım bu çifti kavga ederken görmüş ve jandarmaya haber verdi. Ama bölgeye gelen giden olmadı. Evimin önünde bir süre kavga etmişler, birbirlerini çekiştirmişler" şeklinde konuştu.