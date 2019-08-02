Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın ardından Halkbank da kredi faizlerini indirdi. Halkbank, 2 Ağustos itibarıyla konut kredileri, tüketici kredileri ve ticari kredilerde faiz oranlarını aşağı çektiğini duyurdu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan faiz indirimini müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde tutarak gerçekleştirdiklerini belirterek, “Faiz oranlarında yapılan indirimin Merkez Bankası’nın yanı sıra, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde de devam ettiğini görüyoruz. Faizlerdeki bu düşüşün gelecek dönemde de devam edeceği öngörüsüyle, yurtdışı yatırımcılar ülkemizin tahvil piyasasına daha fazla ilgi göstermekte, yeni kaynak girişiyle birlikte tahvil faizleri de hızla gerilemektedir. Ekonomik ortamdaki bu olumlu koşullar altında, yurt içinde yaşanan canlılığı ve piyasa ihtiyaçlarını yine karşılıksız bırakmadık. Faiz indirimiyle birlikte müşterilerimize en uygun koşullarda finansman desteği sunmaktan memnuniyet duyuyoruz” dedi.

KONUT KREDİLERİNDE FAİZ AYLIK YÜZDE 0.99

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, tüketici kredilerinde 60 aya kadar vade imkânıyla aylık yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranları sunan banka, konut sahibi olmak isteyen müşterilerine özel aylık yüzde 0,99'dan başlayan seçeneklerle de konut kredisi desteği sağlayacak. Ayrıca, Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları bankaya katkı payı ödeyerek, müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkânı sağlayabilecek.

Ticari kredilerde ise, faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalar yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanabilecek.

'EKONOMİK BÜYÜMEYE OLUMLU YANSIYACAK'



Yılın ilk yarısında hayata geçen uygulamaların ekonomik göstergelere çok olumlu yansıdığını ve piyasalara güven veren gelişmelerin faiz oranlarında da düşüşü beraberinde getirdiğini ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: “Kredi faizlerinde gerçekleştirdiğimiz indirim, başta konut sektörü olmak üzere, ekonomik büyüme açısından önem taşıyan tüm faaliyet alanlarına olumlu yansıyacaktır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve ekonomik büyümeye katkı sağlanması noktasında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

Halkbank’ın yeni faiz oranları şöyle:

Konut Kredisi Faiz Oranları:

Kredi Tutarı Azami Vade Faiz Oranı 500.000 TL'ye kadar 180 ay Aylık 0,99 500.001 – 1.000.000 TL 180 ay Aylık 1,19 1 milyon TL üzeri 180 ay Aylık 1,39

Tüketici Kredisi Faiz Oranları:

Azami Vade Faiz Oranı Halkbank’tan Maaş Alan Müşteriler için 60 ay 1,49% Diğer Müşteriler için 60 ay 1,59%

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 25 Temmuz'daki toplantısında politika faizini 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten 19.75'e çekmesinin ardından gözler kredisi faizlerine çevrilmişti. Dün ilk adım Ziraat Bankası'ndan gelmişti. Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi.

500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.

Ziraat Bankası'nın ardından Vakıfbank da faiz oranlarında indirime gitti. Banka konut kredisi faizini 180 ay vadeye kadar yüzde 0.99'a çekti. İhtiyaç kredisi faizlerini de yüzde 1.49'a düşürdü.

KONUT KREDİLERİNDE VADE 5 YIL UZADI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta başında ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda konut kredilerinde 10 yıl üzeri vadelerin konuşulacağını vurgulamıştı. Ziraat'ın adımı ile konut kredilerinde vade 5 yıl daha uzadı ve 10 yıldan 15 yıla çıktı.