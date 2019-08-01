Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi.

Ziraat Bankası, tüketici kredi faizini de maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1.49'a çekti.

Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal dün sunduğu enflasyon raporunda, politika faizindeki 425 baz puanlık indirimin bankaların kredi faizlerine kısa sürece yansımasını beklediklerini açıklamıştı.